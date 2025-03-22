◆オープン戦中日―楽天（２２日・バンテリンドーム）フィギュアスケートの元世界王者で昨年５月に現役引退を発表した宇野昌磨さんが、始球式に登場した。背番号「１」のユニホーム姿でマウンドへ。ワンバウンド投球で終えた初めての始球式に「あたたかい歓声の中て、投げさせてもらえて、本当に感謝しています。小さい時に、１人でボールを投げたりもしていたので、その経験が生きてよかったです」と振り返った。６月から