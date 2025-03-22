【モデルプレス＝2025/03/22】YouTuber・なこなこカップルのなごみが22日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSの初コラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】なごみ、ボリューム満点桜衣装で登場◆なごみ、こーくんと夜桜鑑賞希望トップバッターで登場したなごみは、桜をイメージしたボリューム満点のドレス姿で登場。この春挑戦したいことを聞かれたなごみは「ジム」