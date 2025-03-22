松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は、３月２２日の阪神６Ｒでフルレゾン（２着）に騎乗し、史上２８人目、現役１６人目となるＪＲＡ通算１万３０００回騎乗を達成した。デビューから「１６年２２日」、年齢「３５歳２２日」での達成は史上最速および最年少記録。福永祐一元騎手（現調教師）の持つ「１７年８か月３０日」、幸英明騎手＝栗東・フリー＝の「３６歳４か月２３日」の記録をそれぞれ更新した。