【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の松島聡が21日、自身のInstagramを更新。篠塚大輝の練習中の様子を公開した。【写真】timelesz新メンバーの練習中の姿◆timelesz篠塚大輝は「食事中もずっと練習」同日、「ミュージックステーション2時間スペシャル」に新体制で初登場したtimelesz。松島は自撮り動画越しに篠塚が練習を続ける様子を公開。鏡に向かって「Rock this Party」を練習している姿が映っている。松島