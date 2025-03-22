◆オープン戦巨人―ロッテ（２２日・東京ドーム）巨人が４番に復帰した岡本和真内野手のオープン戦３号の３ランで１回に３点を先制した。１死からこの試合２番に入る坂本勇人内野手が四球、３番に入る打撃好調の中山礼都内野手は中前打で続き１死一、二塁とすると、岡本がロッテの先発・ボス投手のストレートを左中間スタンドに、打った瞬間にわかる本塁打。１９日の日本ハム戦以来となる一発をたたき込んだ。