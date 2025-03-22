◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラドーム大阪）阪神・大山悠輔内野手が逆転の２点適時二塁打を放った。１点を先制された直後。初回２死二、三塁の好機で九里の甘く入ってきた変化球を積極果敢に振り抜き、三塁線を破った。２人の走者が一気に生還。新５番は二塁上で大声援を浴びた。「打ったのはスライダー。早めに追いつきたかった場面で結果が出たのは良かった」と振り返った。