◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラＤ）オリックスの先発・九里が１―０の初回、逆転を許した。先頭の島田を四球で出すと、１死二塁から佐藤輝にも四球。森下の一ゴロで２死二、三塁のピンチを招くと、続く大山に左翼線を破られ、２点適時打とされた。続く前川からは空振り三振を奪い、それ以上の得点は許さず。１―２で試合は２回へと進んだ。