中山１１Ｒ・フラワーカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝ジョスラン昨年１２月の中山・芝１８００メートルを勝ち上がったエピファネイア産駒。全兄がＧ１を３勝し、２０２１年の年度代表馬に選ばれたエフフォーリアという良血馬だ。ダッシュを利かせて主導権を奪い、スローに落とした初戦は直線で強い追い風のなか、急坂を余裕で駆け上がりラスト２ハロン１１秒１、１１秒０を使って２馬身半差。後続を寄せ付けなかった。兄の主戦・横