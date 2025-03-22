モデルの「みちょぱ」こと池田美優の最新姿にフォロワーはくぎ付けになった。池田は２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「日向が似合う女」と美肩をあらわにしたトップスに、黒のサングラス姿を披露。デコルテ全開でこんがり日焼けした肌も見せつけ、まぶしさから目元に手をかざした様子で夏を先取りした。この投稿には「いつ見てもほんとにお美しい、、」「太陽に愛されてるぜ」「オフショル姿は貴女が世界一だ」「