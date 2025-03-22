2025年７月からテレ東系列6局ネットにて新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」を題材にしたオリジナルテレビアニメ『ぷにるんず ぷに３』の放送が決定！ アニメ第３期公式HPに併せてティザービジュアル、ティザーPVが公開されました。 アニメ第３期公式HP ：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/punirunes3 ティザーPV：https://youtu.be/bzqAsW-FXok   オリジナルテレビアニメ『