アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）は23日に開催する「ONE172」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が、22日に行われた。ONEバンタム級ムエタイ世界王座統一戦に臨む正規王者のスーパーレック・ギャットムー9（タイ）がハイドレーションテスト失敗で王座はく奪となった。日本大会ではONEバンタム級ムエタイ世界暫定王者のナビル・アナン（タイ）とスーパーレックの王座統一戦がマッチメークされ