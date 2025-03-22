ドジャースの大谷翔平投手（30）が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンとじゃれ合う写真を公開した。ドジャースは今月18、19日に開幕カードを戦うために来日。愛犬デコピンは妊娠中の真美子夫人とともに米国に残り、留守番をしていた。写真では大谷とみられる手にデコピンが両足を乗せる写真を投稿。写真には家の絵文字も投稿し、久々に帰宅した際にデコピンが喜んで近寄ってきた際の写真とみら