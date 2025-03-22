Bリーグ・千葉ジェッツは22日、所属する渡邊雄太選手が左腓腹筋の筋損傷のため全治3〜4週間の診断を受けたことを発表しました。渡邊選手は19日に行われたB.LEAGUE 2024-25 SEASON 第25節の群馬クレインサンダーズ戦に出場。この試合で負傷したとのことです。あわせて千葉ジェッツは「今後につきましてはチームドクターとアスレティックトレーナーと協議のもと、復帰に向け全力でサポートしてまいります。皆さまには大変ご心配をお