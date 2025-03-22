「ウエスタン、阪神−中日」（２２日、ナゴヤ球場）阪神の西勇輝投手（３４）が先発し、４回無失点と力投した。最大の関門は三回。２死から駿太に右前打と鵜飼に左越え二塁打と連打を浴び、二、三塁で打席には宇佐見を迎えた。２球で追い込むと３球目の直球で左飛に。ピンチを切り抜けた。四回まで投げ、球数５８球で降板し、椎葉にマウンドを託した。