21日、乃木坂46のメンバー・矢久保美緒さんがインスタグラムで、大学を卒業したことを報告。さらに凛とした袴姿も公開しました。【写真を見る】【乃木坂46・矢久保美緒】大学卒業を報告「「頑張ってきた自分を誇らしく思う」 袴姿の写真も公開淡いピンクの着物に、紫の袴姿の矢久保さんの手には”明治学院大学”の卒業証書。矢久保さんは「大学を卒業しました」と知らせ、「何かを成し遂げた経験は、自信に繋がります」と、今の心