フリーアナウンサーの高橋真麻が21日に自身のアメブロを更新。突然の体調不良でレッスンを休んだことを明かした。この日、高橋は「朝 子供たちを送り出したあとに突然体調不良で全く動けなくなり 起き上がれなくてピラティスのレッスンを休みました」と報告。その後「1時間程横になったら大分回復した」と述べつつ、原因については「何だったんだろう…」と困惑した様子でつづった。続けて「今月は初旬にも胃腸炎になり大変だった