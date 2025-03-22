¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÂçµ­»á¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚ·¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¸ÅÁã¥¸¥å¥Ó¥í¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£²¹ß³Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ»á¤ÏÌÀ¼£Âç¤òÂ´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤ËÈØÅÄ¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ï¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£·Þ¤¨¤¿£³Ç¯ÌÜ¤Î13Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î17°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢J£²¹Ô¤­¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·