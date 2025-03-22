インドネシア『RRI.co.id』は21日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選オーストラリア代表戦で負傷退場したJ1横浜F・マリノスのインドネシア代表DFサンディ・ウォルシュの現在の状態を報じた。後半15分に鼠径（そけい）部の違和感を訴えたDFミーズ・ヒルハース（オランダ1部トゥウェンテ）に代わってウォルシュが右ウィングバックに入るも、6分後にオーストラリア代表選手との接触により負傷退場を強いられた。苦悶（くもん）の