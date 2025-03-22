フィギュアスケート男子で五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（27）が22日、中日―楽天戦（バンテリンドーム）で始球式を務めた。ワンバウンドで投げ込み、「あんなに大きな球場で、あれだけの歓声と拍手が聞こえて熱が凄かったです」と笑顔を見せた。6月から自身初プロデュースとなるアイスショー「IceBrave」が開催される。「アイスショーのPRで来ましたが、投げることに夢中でした」と振り返り、シ