タレントの村重杏奈（26）が22日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオで行われた「TBSAKASAKACOLLECTION produced by TGC」に出席。春の苦い思い出を語った。芸者とともにランウエーを堂々と歩いた村重。日本らしさ溢れる空間が広がった。登場前には、赤坂の街を芸者とともに練り歩き。新鮮な出勤に「人力車に乗ってTBSに入ったタレント、今までいないと思うんですよ。嬉しくて嬉しくて、かなり大物っていう感じですよね。梅