俳優の川崎麻世が21日に自身のアメブロを更新。稽古場で歌手のマッチこと近藤真彦に言われた事を明かした。【映像】川崎麻世、近藤真彦との女性救出秘話明かすこの日、川崎は4月11日より東京・シアターHにて公演されるショーミュージカル『ドリームハイ』の稽古場で近藤に「それ愛妻弁当？」と聞かれたと報告。「そうだよ」と返すと「『あのさ〜全然羨ましくないから』と 非常にマッチらしい」返答をされたことを明かした。