『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）』に出演する6クルーのラインナップがついに明らかとなる。【写真】「アイドルも嫉妬」“美人ダンサー”韓国でメガヒットを記録したダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER（SWF）』（Mnet）の第3シーズンであり、国別対抗戦として注目を集めている『WSWF』が、3月25日から「ワールド・オブ・K-POPミッション」のグローバル一般投票を実施する。注目を集めるクルーラインナップも、こ