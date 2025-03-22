ロッテは21日、3月28日(金)から5月7日(水)まで、JR京葉線車内・海浜幕張駅構内にてシーズン開幕記念メッセージ放送することになったと発表した。今回の取り組みはJR東日本千葉支社及び京葉線沿線で活動するプロスポーツチームと連携した「KEIYO TEAM6＋」としての活動の一環で行われる。メッセージの朗読はZOZOマリンスタジアムのホームゲームでスタジアムMCを務めるYUIが行った。KEIYO TEAM6＋概要：JR京葉線沿線に本拠地を