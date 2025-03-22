大分市が２１日に有害鳥獣対策として、カラスを追い払うロケット花火を打ち上げた際、枯草に引火するボヤが発生しました。 市によりますと、２１日午後2時頃、大分市上戸次地区で有害鳥獣対策としてカラスを追い払うためのロケット花火を打ち上げた際、枯草に引火し、およそ19平方メートルが焼けました。 当時、市の職員２人と委託業者２人のあわせて4人が現場にいましたが全員、上空のカラスが逃げる様子に気を取られ火事