結婚を考える際に、相手の年収を気にする人は少なくないでしょう。特に共働きが一般的になった現代では、男女ともに相手に一定の経済力を求めるのは合理的といえます。 とはいえ、求める年収によっては「高望み」と言われるかもしれません。 本記事では女性が年収500万円の場合、自分と同程度以上の年収の男性を求めることは「高望み」なのか、妥当な結婚相手の年収はいくらくらいなのかなどについて考えていきます。