「高校の学費無償化」という言葉から、経済的な負担なく高校に進学できるイメージを持っている人も多いのではないでしょうか？ 筆者も同じように考えていたのですが、友人から「子どもの高校入学準備で60万円近くかかったよ」と聞きビックリしました。 本記事では、筆者の子どもが、千葉県の公立高校に入学するにあたって実際にかかった費用を公開し、費用を節約するためのヒントを紹介します。 高校の学費無償