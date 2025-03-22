「4番・一塁」で先発…カブス戦から3試合連続マルチ巨人・岡本和真内野手が22日、東京ドームで行われたロッテ戦でオープン戦3トップタイとなる3号を放った。主砲の一打に場内は騒然とした。岡本は「4番・一塁」で先発手出場。初回1死一、二塁で打席が回ると、ロッテ新外国人アンソニー・ボス投手の高め149キロを完璧に捉えた。高い弾道で左翼席へ着弾する豪快な一発となった。岡本は15日のドジャースとのプレシーズンゲーム