【Anime Japan 2025】 開催期間：3月22日～23日 開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1） 本日3月22日より開催されているイベント「Anime Japan 2025」において、Yostar Picturesのブース出展が行なわれている。 ブース内では、3月22日に最終話を迎えたアニメ「空色ユーティリティ」の体験コーナー「パターゴルフチャ