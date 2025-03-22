◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２２日・戸田）巨人のフリアン・ティマ外野手が６回に先制適時打をマークした。イースタン・ヤクルト戦に「４番・一塁」で出場。０―０の６回１死一、二塁でヤクルトの２番手・竹山から左越えに二塁打を放ち、二塁走者の重信が生還した。２１日の同戦は欠場したが、１５日の開幕戦から２０日まで４戦連続安打と好調をキープしている。