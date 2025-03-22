陸上の女子１万メートルで日本歴代３位、Ｕ２０（２０歳未満）日本記録、日本学生記録（３０分４５秒２１）を持つ拓大の不破聖衣来（４年）が、東京・八王子国際キャンパスで行われた卒業式に出席した。薄い黄色を基調として鮮やかな花柄があしらわれた着物に、黄色とオレンジ色のはかまを身にまとった不破は「（はかま姿は）多分最初で最後だと思いますが、大学を卒業したという感じはします」と笑顔を見せた。拓大１年時の２