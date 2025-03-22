女優の上白石萌歌（２５）が２１日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」に出演し、プライベートでは“弾丸行動”が多いことを明かす一幕があった。番組では、明治学院大時代の同級生で「メディアとかで公言しない本当のマジのお友達。マジダチ」という「みうさん」からの「最高の青春また味わいたいね」という１３文字の直筆の手紙をヒントに２人だけで通じる思い出の場所を探し当てて会うことを目指すという企画に挑戦した。