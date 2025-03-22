たままま(@decoboco.tama)さんの夫は、自由を愛する気ままな性格。子育てに関する価値観も、正反対でした。次第にお互いがストレスを溜めこんでしまい、爆発…。大きな夫婦喧嘩に発展し、収拾がつかなくなってしまいます。そこで、カウンセリングを受けることに。その結果、衝撃的なことを告げられ、たまままさんはショックを受けますが…。『パパの育児力アップを目指して』をダイジェスト版でごらんください。 ©decob