この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは犯罪学教室のかなえ先生@Vtuberです(@towanokanae1984)さんが投稿したあるエピソードです。実は、完全に鎮火するまでには、とても時間も労力も必要だということをご存じでしたか？ 山火事は鎮火の後が大変 山火事をニュースで見たことはありますか？なかなか火災が収まらずに、消防関係者の必死の活動を目にすることがあります。投稿者の犯