この漫画は、作者・はちみつこ(＠hachi_mitsu89)さんの友人・まりなの体験をもとにしたものです。わが子を保育園に預けたまりなが、保護者の負担の大きさに驚いたことをもとに、保育園によって違う保護者の負担の違いについて描かれます。ひーちゃんママからのメッセージは、ひーちゃんママらしい、前の保育園に戻りたい気持ちが伝わってくる内容のものでした。『保護者の負担が多すぎる』第33話をごらんくださ