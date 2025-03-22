【新華社麗江3月22日】中国雲南省麗江市にそびえる玉竜雪山。最高峰は標高5596メートルで、山頂は四季を通じて雪に覆われている。13の峰が連綿と続く様子が、空を舞う巨竜に見えることからその名が付いた。壮麗な雪山と峡谷の風景が観光客を魅了している。（李霞、念新洪、趙普凡）