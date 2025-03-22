お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（29）がボーカルを務める5人組ロックバンド「礼賛」が今月16日に大阪・なんばHatchで行ったライブ中に痴漢行為があったと、観客がSNS上で被害を訴え、運営側の対応などが物議を醸していたトラブルについて、主催イベンター・コンサート運営会社のキョードー大阪（大阪市北区）は22日、公式X（旧ツイッター）でお詫びした。「3月16日（日）礼賛公演中の事実確認と対応についてご報告の投稿に