モデルでグラビアでも活躍する聖菜（23）が、自身2冊目となる写真集『5度見したよね？』をきょう22日に発売した。【別カット】谷間が！美ボディを披露した聖菜雑誌『egg』の元専属モデルで、現在は『小悪魔ageha』の専属モデルとして活動する聖菜。日頃からインスタグラムや「X」で披露するグラビアオフショットや私服姿が話題を呼び、特に2024年8月30日にXで投稿した「さすがにスタイル良すぎて5度見されました」というコメン