テレビアニメ『【推しの子】』第3期（2026年放送開始）のティザービジュアルsideアクアが公開された。あわせて第3期のイントロダクションが公開された。【動画】ルビーの新規ボイス！公開された【推しの子】第3期の記念映像また、2月2日に開催されたスペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2025」にて披露されたライブ映像を4週間連続でYoutubeにて公開することが決定。本日18時に1本目となる伊駒ゆりえ、潘めぐみ