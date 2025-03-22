２２日は全国的に気温が上がり、今年の最高気温を更新するところが相次いだ。春を通り越して初夏のような汗ばむ陽気になった所が多かった。気象庁によると、午後２時２０分までに全国で最も気温が上がったのは、宮崎県日向市の２６・７度。鹿児島や大分のほか、本州の三重県尾鷲市でも２５度以上の夏日となった。大分県中津市や広島県大竹市など５地点で３月の過去最高を更新した。東京でも気温がぐんぐん上がり、都心の千代