そもそも「株」がよくわからない――投資に興味はあっても、ハードルが高そうでなかなか踏み出せない人も多いのではないでしょうか。本記事では中原良太氏の著書『株価予想の達人が教える株投資初心者でもチャートで逃さない買い時・売り時 』（インプレス）より一部抜粋・編集し、株投資を始める前に抑えておくべき基本的な話をしていきます。株を買うと何をもらえるの？株投資で得られる利益は「値上がり益」「配当」「優待」