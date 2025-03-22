どら焼き専門店の｢YURINAN -ゆうりんあん-｣では、サンリオの人気キャラクター･ポムポムプリンとコラボをした、第2弾のメニューやオリジナルグッズを、2025年4月1日(火)から発売いたします。店舗限定で発売されるスイーツやドリンクメニューは、4月30日(水)までの期間限定で展開されます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ポムポムプリンとのコラボ第2弾が登場 どら焼き専門店の｢YURINAN -ゆ