米国防総省は21日、ヘグセス国防長官が24日の週に日本とフィリピンを訪問すると発表した。戦後80年の節目に、太平洋戦争の激戦地、硫黄島（いおうとう）を訪れ日米合同慰霊式に出席する。ヘグセス氏の就任後、アジア地域への外遊は初めてとなる。発表によると、ヘグセス氏は来週、米ハワイ、グアムに続き、フィリピンと日本を訪問する。中谷元・防衛相とともに硫黄島を訪れ、日米合同慰霊式に出席する見通しだ。日米防衛相がそ