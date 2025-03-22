元ニッポン放送アナウンサーで現在フリーの垣花正（53）が22日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。東京ドームでMLB開幕戦をカブスと行ったドジャースが、試合終了後すぐに荷物をまとめて撤収する様子に感心した。カブス戦で本塁打を放った大谷翔平投手（30）について「スーパースター」と賞賛した直後、垣花は東京ドームで試合後にドジャースのトラックがドーム内に入り