今日は怒られないように沢山刈ってやるぞ〜母がひと事のように告げた父の訃報。貧しい農村家庭で育った子ども時代／親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話（1）山奥の農村で生まれ、父の死によって養子に出されることになった当時小学生のキヨさん。養子先では養母から壮絶な家庭内いじめを受け、休むことも遊ぶことも許されず、家事や畑仕事にとこき使われ続けました。「なんで私だけこんな目に遭わなければなら