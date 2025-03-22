◆記念日に素敵なサプライズ◆タレントの藤本美貴がインスタグラムを更新し、ホワイトデーの出来事を報告した。「ホワイトデー♡私が皆んなの耳鼻科の薬を取りに行ってる間コソコソ何かを作ってるマッチョ。食後に私の大好きなシンプルクレープ作ってくれました♡愛すべきマッチョ♡」と夫の庄司智春がクレープを作る姿を公開。◆「コソコソ何かを…」庄司の行動にキュン♡◆真剣な表情でキッチンに立つ庄