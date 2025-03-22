それらすべてをもって「よいたんらしさ」うっかり唐揚げを焦がしたら「いいんだよ…」3歳息子に人生の真理を説かれた!?／よいたん3歳、ときどき先輩。（1）「間違えたっていいんだよ」「お風呂入って早く寝た方がいいよ」そんな妙に大人っぽいことを言うのは、ママ・まぼさんとパパ・びぼさんの息子「よいたん」。お絵描きとヒーローアニメが大好きな3歳児ですが、時々まるで実家のオカンのような気遣いを見せたり、オバチャン仕草