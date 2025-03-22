普及しつつある「デイライト」とは昼間から小さなライトを点灯させているクルマに遭遇することが増えましたが、これは主に「デイライト」（デイタイムランニングライト）と呼ばれる補助灯火によるものです。屋外が明るい日中にも点灯し、周囲にクルマがいることを知らせるための新機能ですが、これに対しSNSなどには多くの声が集まっていました。昼間から光る謎のライトとは［画像はイメージです］デイライトは法律的にも