俳優の鈴木亮平が主演する劇場版最新作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の公開（8月1日）に向けて、日本全国にERカーが緊急出動する3大ミッションが展開される。【動画】『TOKYO MER〜南海ミッション』特報映像■第1ミッション：待っているだけじゃ見られない景色がある3月27日〜28日の2日間限定で、『TOKYO MER』の象徴であるERカーの【TO1】と、最新作『南海ミッション』に登場するERカーの【NK1】の２台が東