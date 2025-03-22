明日3月23日（日）12時45分〜14時00分 日本テレビで放送の「超無敵クラス」。今回のゲストは、田中樹（SixTONES）＆ タイムマシーン3号！◆超無敵 チャリ通ジャーニー日本全国にある高校の数はおよそ5000校。遥か遠くの学校を目指し、とんでもない長距離を毎日チャリで疾走する生徒が！そこは一体、どんな過酷な通学路なのか？なぜチャリ通を続けているのか？その素顔に迫り、応援していく青春ドキュメント企画。今回の舞台は愛媛