広島ホームテレビの放送番組審議会が開かれ、１月に放送されたバラエティ番組「メンバーの勝手に社歌作ります」が審議されました。 この番組は、歌を売りにする芸人「メンバー」が、広島県内の知られざる企業の魅力を即興で社歌をつくって披露することにより、広島を元気にする狙いで制作したものです。 委員からは「地元企業の魅力、元気さが伝わってよかった。」「若い年齢層が県外に流出している中、広島に